Quedan dos grandes

Ciudad de México



La actividad de Rusia 2018 continúa hoy viernes con dos partidos de cuartos de final, Francia-Uruguay y Brasil-Bélgica.

FRANCIA-URUGUAY

El combinado francés buscará acceder a las semifinales de la justa; sin embargo tendrán en frente a la garra charrúa en los Cuartos de Final.

Francia clasificó como primer lugar del Grupo C por encima de Dinamarca, eliminando a Perú y Australia, además de superar a Lionel Messi y Argentina en los Octavos de Final de la justa mundialista.

Por su parte, Uruguay comenzó con tres contundentes victorias sobre Egipto, Arabia Saudita y Rusia, avanzando en primera posición del sector A y echando en Octavos a Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza

BRASIL VS. BÉLGICA

La Canarinha buscará avanzar a las semifinales, pero antes tendrá que enfrentar a una de las favoritas para levantar su primera Copa del Mundo, Bélgica.

Ambos invictos, uno en el grupo E y otro en el G de la justa mundialistas, respectivamente.

Brasil empató frente a Suiza y derrotó a Costa Rica y Serbia, además de eliminar a la Selección Mexicana en octavos de final.

Bélgica avanzó de manera perfecta derrotando a Panamá, Túnez e Inglaterra para después hacer lo propio en un partido dramático de octavos en contra de Japón.

Y mañana sábado continuarán los juegos por el pase a las semifinales. Rusia ante Croacia y Suecia vs Inglaterra serán los duelos que cierren la fase de los cuartos de final.

(EL UNIVERSAL)

