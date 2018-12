Queda un Grand Marquis embancado en medio de camellón

Un automovilista por evitar un choque se salió de la cinta de rodamiento terminando embancado en un camellón.

El percance se reportó a las autoridades viales alrededor de las 07:30 horas por automovilistas que transitaban por la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura de Steel Mart, quienes reportaban que un vehículo se encontraba obstaculizando la vialidad tras subirse al camellón.

Al sitio arribaron peritos de Tránsito a tomar conocimiento del accidente entrevistándose con el conductor de un carro Ford Grand Marquis gris quien no brindó su identidad indicando que no quería la intervención de los agentes de Tránsito ya que no hubo personas lesionadas sólo puros daños materiales a su mismo vehículo.

El automovilista resaltó que transitaba de oriente a poniente por dicho tramo carretero cuando otro carro le invadió el carril por evitar chocarlo volanteó, perdiendo el control, por lo que terminó arriba del camellón, causando daños materiales a su unidad motriz, finalizó que el responsable se dio a la fuga al ver el percance.