Queda microbús en fuego cruzado

Elementos estatales fueron agredidos por civiles armados iniciándose un fuerte despliegue policiaco por diversos sectores de esta zona fronteriza.

La agresión a los uniformados se reportó alrededor de las 10:00 horas en el boulevard Espuelas, a la altura de la colonia Delicias, donde se toparon con un vehículo tipo Nissan Tsuru gris que era tripulado por hombres armados, por lo que al ver la presencia de las patrullas comenzaron a dispararles y por ello respondieron a la agresión.

El micro recibió algunos impactos de bala en la carrocería, al quedar en medio del enfrentamiento entre civiles armados y agentes estatales.

La persecución y balacera se extendió desde el boulevard Espuelas, pasando por el libramiento Oriente y continuando hasta la carretera Río Bravo-Reynosa, causando temor a la ciudadanía que transitaba por dichas arterias viales debido que las autoridades y civiles armados se estaban disparando durante la movilización.

La batalla se extendió hasta la calle Doctor Rodríguez del fraccionamiento Reynosa, a un costado del Cuartel Militar, donde se registró una fuerte balacera entre los uniformados estatales y delincuentes que tripulaban una camioneta tipo Suburban dorada que se daba a la fuga disparando.





La persecución y balacera inició desde la colonia Las Delicias, extendiéndose hasta el fraccionamiento Reynosa.

En dicho lugar un micro quedó en medio de los disparos, por lo que se observaron diversos impactos en la carrocería, el chofer de la unidad motriz expresó que afortunadamente no hubo personas lesionadas, ya que al ver y escuchar los disparos se detuvo tirándose al suelo del vehículo.

Los uniformados involucrados en el enfrentamiento señalaron que detuvieron el fuego por un momento al ver la unidad motriz del transporte público, por lo que aprovecharon los delincuentes de la camioneta Suburban dorada para continuar con la huída, la cual ayudó a escapar a los otros delincuentes del vehículo Tsuru.

Las corporaciones de la Policía Federal, Gendarmería, Sedena y Policía Estatal, realizaron el despliegue policiaco por los diversos sectores aledaños en búsqueda de la unidad motriz Suburban dorada que se les perdió en la colonia Lampacitos y el Tsuru se les perdió en el fraccionamiento Balcones de Alcalá.

Las autoridades resaltaron que tras las persecuciones y balacera no reportaron a ninguna persona lesionada o víctima colateral, ni daños materiales graves, agregaron que piden a la ciudadanía que durante una situación de riesgo tomen las medidas necesarias como el no exponerse y permitir el paso a las patrullas, ya que algunos automovilistas a pesar de ver la grave situación no les permiten el paso o continúan el camino atrás de la unidades policiacas.