Queda limpio Miguel Bosé ante el fisco

Cd. de México.

Miguel Bosé salió de la lista de deudores morosos de la Agencia Tributaria española, reportó Vanitatis.



Que el cantante ya no figure en el listado no significa que haya saldado la deuda por completo, pues los nombres de las personas que deben cantidades menores al millón de euros ya no son publicados.



El intérprete de "Morena Mía" debía 1.8 millones de euros en la lista anterior, publicada en 2018.



Paz Vega fue incluida en el nuevo registro con un adeudo mayor a los 2 mil 497 millones de euros.



Anteriormente, se publicó que la actriz debía más de 690 millones, aunque ella misma declaró que no se trataba de una evasión fiscal, sino de una disparidad de criterio con la Agencia.