Queda entre criminales

El presunto homicida fue detenido e identificado como Emmanuel Trejo Ramírez, hermano del candidato a la presidencia municipal del PRI en dicha demarcación Jhonatan Trejo Ramírez. El cuerpo fue localizado en un predio propiedad del presidente del PRI municipal, Jesús Ponce.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que este homicidio no tiene motivación política alguna; además, el imputado se encuentra detenido y tenía antecedentes relacionados con ilícitos tales como amenazas, fraude y lesiones dolosas.

La FGE refirió que el cuerpo de Flores Bautista fue localizado el sábado 22 en el municipio de Landa de Matamoros.

"Hay un imputado detenido y los datos de prueba permiten establecer como móvil una deuda por venta de drogas. Los hechos están relacionados con venta de droga en el estado de San Luis Potosí", dijo la Fiscalía.

Cabe señalar que en redes sociales se denunció desde el lunes 17 de mayo pasado la desaparición Flores Bautista y también se reveló que con la última persona que había tenido comunicación es Emmanuel Trejo Ramírez

La FGE dijo que la denuncia por la no localización fue presentada el 20 de mayo, en la que se refirió que la última vez que vieron al ahora occiso fue el 17 del mismo mes, con una persona con la que realizaría una supuesta compraventa de un vehículo.

Por ello, se identificó a esta persona, quien al ser entrevistado intentó desviar la línea de investigación.

Con el avance de la indagatoria, dijo la FGE, se identificaron más relaciones previas entre dicha persona y el occiso, todas orientadas a un tema de drogas que la víctima no había pagado; se obtuvieron más datos de prueba que permitieron realizar dos cateos, que abonaron para esclarecer el hecho y localizar el cuerpo sin vida la madrugada de ayer 22 de mayo, en terreno cerril, constatándose que el homicidio no tiene ninguna motivación política.

De acuerdo a los resultados de la necropsia, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico producido por proyectil de arma de fuego, ocasionado aproximadamente hace 5 días.

Versiones difundidas en redes sociales señalan que el cuerpo de Flores Bautista fue localizado en una zona que se conoce como La Pila, en un predio propiedad de Jesús Ponce, actual dirigente del PRI

Hasta el momento las dirigencias estatales y municipales, no han hecho ningún pronunciamiento por este hecho, mientras que el presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano dijo que no corresponde a esta institución hablar del tema debido a que no es un hecho electoral "sino de otro tipo".