Queda en libertad presunto vendedor de obra de Kahlo

Cuernavaca, Morelos.

Martín "N", el hombre que buscó apostillar un contrato de compraventa de una supuesta obra de Frida Kahlo, fue dejado en libertad por la Fiscalía General del Estado a falta de elementos para presentarlo ante un juez.

Tampoco el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) formuló cargos contra el detenido bajo los argumentos de que la obra de "La mesa herida" de la artista mexicana no estaba considerada en el patrimonio nacional y al final se consideraba como una donación al extranjero.

La fiscalía informó que a pesar de la puesta en libertad de Martín "N", está abierta la investigación en caso de encontrar nuevos elementos que permitan suponer la comisión de un delito.

A su vez, el INBA informó a la fiscalía que no están formulando ninguna acción de tipo legal porque no existe denuncia de robo de la obra de Kahlo, una pintura fue donada a la extinta Unión Soviética en la década de los 50 pero en 1955 desapareció de una exposición en Varsovia, Polonia.

Enterada del caso el INBA, según la Fiscalía de Morelos, respondió que técnicamente la obra es propiedad del Comité de Cultura de Rusia y ellos tendrían que proceder.

En este caso precisó el INBA a la FGE la obra "no está considerada como patrimonio de la nación, ya no está en territorio y por lo tanto no está ejerciendo sobre este cuadro ninguna nación. Por eso no dan seguimiento al caso", informó la fiscalía.

También se informó que el contrato de compraventa que pretendía apostillar el detenido está fechado en 1983 y por tanto fue realizado un año antes de que entrara el vigor el Decreto de 1984 por el que se protegió la obra de Frida Kahlo.

"El documento de compraventa no se formuló de manera reciente, se desconoce porque lo mantenían todavía en su poder, pero lo único que buscaban era apostillarlo para que quien lo recibiera en Londres, Inglaterra tuviera la certeza de que tenía el documento original de 1983", citó la Fiscalía.

Más adelante informó que es un documento firmado entre particulares y no hay acompañamiento de obra, divulgó la Fiscalía luego de poner en libertad a Martín "N" quien cumplió las 48 horas de término constitucional en la FGE.