Queda el INM chico ante olas migrantes

Al inicio del sexenio, el INM tenía alrededor de 5 mil 800 empleados, entre agentes migratorios y personal administrativo. Sin embargo, más de mil han sido dados de baja como parte de la estratega anticorrupción de la actual Administración, y de ellos al menos 600 eran agentes migratorios.

"Personal administrativo está saliendo a operativos de contención, lo que creo es que el Instituto está movilizando a cuanta gente tiene", dijo en entrevista el ex titular del INM, Tonatiuh Guillén.

"Aunque el Instituto movilice a administrativos, el aparato fuerte es el de la Guardia Nacional en términos numéricos y literalmente de fuerza, entonces el que salga personal administrativo retrata el tamaño del Instituto, que es pequeñito". Para muestra, los dos servidores públicos del INM que detuvieron y golpearon a un migrante durante un operativo de contención a finales de agosto en Chiapas, son mandos administrativos del organismo que depende de la Secretaría de Gobernación.

Jorge Alejandro Palau Hernández es director de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, en tanto que Aldo Juan Robledo Páez es mando medio de la oficina del INM en Chiapas.

Ambos fueron suspendidos tras exhibirse el abuso en un video subido a redes. De acuerdo con datos oficiales, hasta el 20 de agosto el Gobierno federal tenía desplegados a 15 mil 280 elementos de las fuerzas federales en la frontera sur, de los cuales 7 mil 419 son del Ejército, 464 de la Armada y 7 mil 397 de la Guardia Nacional.

En la frontera norte están desplegados otros 13 mil 181 elementos de estas tres instituciones, por lo que el total de uniformados asignados a tareas de control migratorio en ambas fronteras asciende a 28 mil 461, además de los elementos con que cuenta el INM.

El control migratorio, que se hace mediante puntos de control y revisión, operativos y hasta redadas interinstitucionales en carreteras, plazas públicas y rutas ferroviarias, se despliega principalmente en Chiapas. No obstante, también comprende puntos de Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, entre otros.

"El Instituto (Nacional de Migración) es un organismo muy pequeño en relación a sus funciones regulares, ordinarias en aeropuertos, puertos fronterizos y marítimos en cada estado, es pequeñito el Instituto, pero el problema no es el tamaño, no es una cuestión de tamaño", añadió Guillén, quien es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. "(El problema) es de las funciones de contención tan agresivas que está cumpliendo. Esa agresividad no es que sean muchos o pocos, es porque están desbordando los principios de la propia Ley de Migración y de la Ley de Refugio, ese es el tema de fondo, no el tamaño".

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la Guardia no está para "militarizar" las fronteras, sino para cuidar a los migrantes, lo cierto es que las Fuerzas Armadas han ido ganando terreno en las posiciones de mando del INM. Descontrol institucional Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, consideró que el decreto presidencial que dio a la Secretaría de Relaciones Exteriores el control de la política migratoria, aun cuando el INM depende de la Segob, generó descontrol institucional.

"Ahí está la ley y la línea de mando es muy clara, y el descontrol ha venido desde ahí, de que (el INM) no tiene una línea clara de mando porque de repente SRE es el encargado.

Lo que se necesita es meter al Instituto por el cause institucional y que esté regido por Segob", estimó. Saiz alertó que los recientes operativos de contención, catalogados como "cacería" de migrantes por parte de algunos colectivos y organizaciones, han sido violentos e incluso han incurrido en allanamientos ilegales en lugares como Huixtla.

"Es evidente que la gente que viene huyendo para salvar su vida está decidida a todo, no es un asunto de disuasión; como bien dicen este tipo de cuestiones lo único que van a obligar es a que se escondan y busquen vías más precarias y peligrosas", aseveró.

Con todo y el apoyo de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, cientos de miles de migrantes logran cruzar el territorio nacional y llegar a la frontera con Estados Unidos, donde también se registran cifras récord de detenciones y repatriaciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés), reporta que entre enero y julio de este año fueron detenidos un millón 113 mil extranjeros al intentar ingresar sin documentos a ese país, la cifra más alta para ese periodo desde 2000.