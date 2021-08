Queda el INE a deber en difusión

La Consulta Popular es un tema más de corte sociológico, con una profundidad que va en la idea de que la gente participe en algo que ha sido un sentimiento generalizado: el saqueo o las deudas que los ex presidentes tienen con la población.

"Muchas personas quisieran expresarse para manifestar su inconformidad desacuerdo desánimo en contra de esos gobiernos que saquearon durante tanto tiempo el país", comentó.

Gutiérrez Luna dijo estar de acuerdo con que las fiscalías realicen las investigaciones y se deslinden responsabilidades, sin embargo, se debe tener en cuenta que es un ejercicio democrático social, el derecho al no olvido y a que los ciudadanos se sientan partícipes de una acción que tiene que ver con un tema de justicia social.

ACTIVARÁN MECANISMOS

Explicó que de obtener la aprobación de la población, como resultado inmediato de la consulta se deberán activar algunos mecanismos que pudieran ir desde comisiones de la verdad hasta otro tipo de denuncias, así como también las autoridades que posiblemente están indagando algunos de estos asuntos deberán dar alguna respuesta e informar sobre los avances.

No se han instalado las casillas suficientes

Sin decir su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular de mañana domingo para decidir si se juzga a expresidentes, y pese a la veda electoral, reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar. Tras supervisar los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el titular del Ejecutivo federal acusó al Instituto de buscar que no se sepa nada de la consulta que mañana se realizará por primera vez en México.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.