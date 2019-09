´Queda a deber López Obrador´

El presidente de la República dice que está acabando con la pobreza, sin embargo, no puede acabar con ella si no hay empleos´. Carlos González Lima, presidente de Coparmex

Matamoros, Tam.- Para el presidente de Coparmex Matamoros, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, queda a deber mucho en varios temas que son prioridad para la nación, entre ellos la seguridad.

Carlos González Lima manifestó que se han incrementado los asesinatos y las cuestiones de inseguridad en muchos estados, en algunos las situaciones ya estaban más tranquilas y han vuelto a estar con mayores acontecimientos de riesgos.

Destacó que la reforma educativa la echo para abajo, y esto nos preocupa mucho porque se requiere tener más y mejores maestros y que estén capacitados; de la misma forma el crecimiento económico del país va a la baja.

"El presidente de la República dice que está acabando con la pobreza, sin embargo, no puede acabar con ella si no hay empleos, si no tenemos inversiones en nuestro país vamos a entrar en recesión economía y entramos en situaciones complicadas", comentó.

"Algo que no vemos bien en el sector empresarial es que quiere acabar con los órganos fundamentales, les está quitando el presupuesto y esto no lo consideramos correcto", dijo.

"Ahora ya nadie puede criticarlo y mencionarlo como que está equivocado porque ya somos considerados "Fifis", no hay democracia y por el contrario él está expuesto y debe aceptar las críticas", manifestó.