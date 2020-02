Quebró Lozoya a Pemex Fertilizantes

CIUDAD DE MÉXICO

La Auditoría informó en la cuenta pública 2018 que Pemex Fertilizantes registró una pérdida de 2 mil 805 millones de pesos durante 2018, lo que significó que la empresa destruyera el valor económico de su operación. El Auditor concluyó que dada la situación actual de ambas empresas, podrían asumirle una carga financiera a Pemex en los próximos años. En el reporte, la dependencia reveló que en el caso de Fertinal, de 2016 a 2018, se invirtieron 889.3 millones de pesos para la ejecución de 164 proyectos de inversión.

Sin embargo, no se ha logrado operar en condiciones óptimas en alguna de las plantas, ya que no se ocupó 10.3 por ciento de la capacidad por la falta de materia prima suficiente. En el caso de Agronitrogenados (ProAgro), la Auditoría informó que en mayo de 2018 se realizaron pruebas de arranque pero no se logró alcanzar la continuidad operativa de las plantas. "No se contó con la materia prima suficiente y se registraron fallas continuas en las plantas que ocasionaron que la empresa detuviera su operación en 7 mil 355 ocasiones y que ProAgro continuara sin operar", de acuerdo con el reporte de la ASF. "Por lo tanto, al no operar, la EPS (Empresa Productiva Subsidiaria) destinó recursos a infraestructura que no le permitió recuperar la inversión realizada", mencionó. Respecto al complejo de Cosoleacaque, la Auditoría Superior señaló que se invirtieron un total de 2 mil 416 millones de pesos para la ejecución de 14 proyectos de inversión. No obstante, tampoco se ha logrado operar en condiciones óptimas en alguna de las plantas por la falta de materia prima suficiente y fallas continuas en la infraestructura que ocasionaron que detuviera su operación en 20 ocasiones.

"Lo que repercutió directamente en las metas de producción de amoniaco en 90.5 por ciento", aseguró la ASF. Durante 2019, Pemex registró cero producción de amoniaco, materia prima esencial para la industria petroquímica del País. Actualmente, Emilio Lozoya se encuentra bajo investigación por la compra de las plantas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como "chatarra" por haber generado pérdidas millonarias a la empresa productiva del Estado.