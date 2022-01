Quebrado, el transporte público de Matamoros

"La verdad todos estamos desesperados por tener mejores ganancias, sin embargo, en este sexenio nos habían dicho que si habría aumento, pero hasta el momento no nos han dicho cuando, ya se van y nunca nos dieron este beneficio", dijo.

Consideró que es una urgencia que se presente un aumento al peaje del transporte público, pero, también entendemos que hay problemas económicos serios en cada una de las familias y esto vendría afectar a este sector.

Destacó que habrá que esperar que esto pase, tomando en cuenta que son dos años consecutivos en que no se tienen resultados económicos importantes, por lo que esperamos aguantar un poco más para poder obtener este aumento al peaje del transporte.

Recordó que en Reynosa se presentó un aumento, pero este no fue autorizado, no es oficial, pero bueno, nosotros en Matamoros respetamos y vamos aumentar hasta que las autoridades estatales no lo autoricen.

Comentó que por lo pronto algunos concesionarios están al borde de la quiebra, considerando que los insumos, los productos que utilizamos a diario para el mantenimiento de las unidades están por las nubes.

"Esperamos que a mediados de año se pudiera estar autorizando este aumento que estamos pidiendo desde hace tiempo y que desde hace 12 meses solo se nos autorizo un peso de incremento, lo cual es insuficiente en estos momentos", concluyó.