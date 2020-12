Que ya se acabe el año: Canacintra

Matamoros, Tam. - El 2020 ha sido todo un reto para los diferentes segmentos de la producción con motivo de la pandemia de Covid-19, un año difícil que ha llevado a muchos a aplicar cambios y otros más quisieran que ya se acabara, manifestó el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Valentín Contreras Mejía, quien reiteró ha sido un año complicado en donde las medidas de operatividad han cambiado tanto en empresas como en los trabajadores.

Destacó que debido a toda esta situación otros sectores como el comercio y restaurantes, entre otros la están pasando mal, no hay dinero para gastar más que en lo indispensable y sin duda para muchos la educación de sus hijos y la alimentación son de lo prioritario.

Manifestó que por cualquier lado que se quiera ver es un año muy difícil sin embargo, la aplicación de la vacuna contra el Covid- 19 viene a ser un aliciente, sin embargo hay que estar consciente que esa etapa no va a ser tan rápido como se quisiera.

Añadió que no se puede augurar que el 2021 sea mejor que éste pues la pandemia no va a terminar pronto y por ende la recuperación económica no será tan pronto como se quisiera.

Así mismo indicó que la industria en general ha tenido que hacer una serie de cambios para poder salir adelante en base a esta contingencia que se esta viviendo en la actualidad.