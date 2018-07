¿Qué voy a poder comprar?

Con 88 pesos y 36 centavos de salario mínimo diario, una ama de casa puede adquirir apenas 6 productos de la canasta básica.

Con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario a 176 pesos con 72 centavos, podrán adquirir 11 productos entre ellos, 1 kilogramo de pollo.

En la actualidad, la carne, pollo, pescado, viajar en taxi o ir al cine, son un lujo que los mexicanos no pueden darse de acuerdo a las estimaciones vertidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo a esta dependencia, si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el Indice de Tendencia Laboral de la Pobreza, baja.

Además, desde el trimestre del 2017 se publica el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo, es decir, el porcentaje de la población que aun si hiciera uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar, no podría adquirir los bienes de la canasta alimentaria.

MEJORA

Tras un recorrido por algunos centros comerciales, se pudo constatar que el poder adquisitivo de los reynosenses mejoraría considerablemente, con la propuesta de aumentar el salario a partir de la próxima administración federal.

María Esther Camarillo, ama de casa y madre de tres hijos, asegura que su esposo Pablo trabaja como obrero en una maquiladora y recibe un sueldo de mil 200 pesos semanales.

"Gana más pero le descuentan el pago de Infonavit, el Seguro Social y creo que impuestos. Con ese dinero compramos apenas lo que comemos a la semana. Si Andrés Manuel cumple lo del sueldo estaríamos un poquito mejor, sin lujos, pero mejor", dice mientras sonríe.

Destaca que acostumbra comprar la despensa "en partes", es decir, una semana lo básico para alimentación, otra algo de carne y productos de aseo personal.

"Voy comprando como me va faltando, porque no puedes gastarte todo el sueldo en comida, tenemos lo básico, no podemos quejarnos, aunque lógicamente siempre queremos más".

Para ella, las compras básicas son: huevo, leche, tortillas, tomate, cebolla, chile y papas.

"A veces compramos jamón, salchichas. Compro pollo porque la carne está muy cara. A veces compro atún porque es muy barato y a los niños les gusta".

Indicó que en ocasiones adquiere harina de maíz y elabora las tortillas que lleva a su mesa pues se ha dado cuenta que rinden más y es menos costoso.

"En la tortillería cuesta 16 el kilo, la harina me cuesta 9 pesos y a veces hago dos días o tres, con eso ahorramos para comprar otras cosas".

El pago de servicios básicos dijo, es una cuenta "aparte".

"Pagamos como 500 pesos de luz y como 36 de agua. El tanque de gas lo lleno cada dos semanas, a veces con 200 pesos a veces con 230 y para eso, voy guardando de lo que queda en la semana o vendo ropa en mi casa".