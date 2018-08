Que vayan por sus documentos

La presidenta consejera del Instituto Municipal Electoral (IETAM) en Reynosa, Alicia Campos Almodóvar, hizo un llamado a los representantes de partidos políticos que solicitaron copias de diferentes documentos electorales para acudir por ellos.

"Aquí tengo mucha documentación de los partidos políticos para que vengan a recogerla, actas de escrutinio, copias de jornada y de los documentos de los recibos de recepción y de la entrega de los paquetes que nos pidieron copia y pues no han venido".

En las oficinas, estos documentos se han apilado desde hace más de 15 días en una mesa de trabajo, separados por petición y por partido "Los que tienen pendiente en recoger los documentos son MORENA, PRI, Partido del Trabajo y el Partido Verde estamos a la espera que vengan a recogerlos, nosotros tenemos que resguardarlos".

Aseguró que la permanencia de estos documentos en el inmueble será hasta que el Tribunal Electoral resuelva los dos recursos legales promovidos por la inconformidad de los resultados del 1 de julio, que colocaron como ganadora a la candidata de la coalición "Por México alfrente" Maki Esther Ortiz Domínguez.

La fecha de ultimátum es el próximo 20 de agosto.

Personal trabajando...

Los 167 asistentes electorales y más de 70 elementos de apoyo que se contrataron para la jornada ya no acuden a trabajar, la cifra fue reducida a 4 personas que están en guardia hasta esa decisión. "Su contrato venció el día de ayer, a la única que le estamos renovando el contrato es a una persona para que se responsabilice de bodega, no la podemos quitar porque ahí están las actas, que no podemos entregar hasta que el Tribunal resuelva".