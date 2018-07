´¡QUE SE VAYA A SU CASA!´

Samara, Rusia

Luego del incidente entre Neymar y Miguel Layún durante el juego de Octavos de Final de Rusia 2018, el zaguero mexicano criticó las formas del atacante de Brasil a lo largo del encuentro, en el que se quejó en varias ocasiones quedándose tendido en el terreno de juego.

"Si no quiere que se le toque que se dedique a hacer otra cosa. Él estaba más preocupado por estar en el piso, que se vaya a acostar a su casa", mencionó Layún en zona mixta.

Por otro lado, aclaró la situación que se vivió en la jugada en la que el delantero del París Saint-Germain exagera un pisotón cuando se iba a cobrar un saque de manos, admitiendo que se revisó la jugada con ayuda del videoarbitraje.

"Intento recoger el balón, el intenta medio bloquearme para que yo no lo coja y yo ni siquiera le estaba viendo, estaba viendo la pelota, el árbitro me había comentado eso: ´hemos revisado y no ha sido con intención de tocarlo´, les dije que nos dejen reanudar el juego, lo que queríamos era ya jugar futbol", agregó.