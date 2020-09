Qué tipo de cubrebocas debes utilizar al viajar en avión

Durante la contingencia sanitaria desatada por la Covid-19, los aeropuertos y aerolíneas se vieron en la necesidad de aplicar medidas para evitar más contagios, entre las que resalta el uso de cubrebocas como una de las acciones de precaución más importantes.

El cubrebocas así se ha convertido en un requisito para viajar, ya que ayuda a evitar la propagación de las famosas "gotículas".

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) establece que los viajes pueden aumentar las posibilidades de contraer y extender el coronavirus, por lo que sugiere no trasladarse en caso de haber estado enfermo 14 días antes de un vuelo.

Y en cuanto al cubrebocas necesario para viajar, no se recomienda usar cualquiera. Si quieres conocer cuál es la mascarilla ideal para que viajes en avión sin complicaciones, en Destinos te damos los detalles.

Desde la compra de tus boletos, se da a conocer que todos los usuarios están obligados a portar una mascarilla que te cubra nariz y boca correctamente, el CDC explica que ésta no se debe retirar durante el vuelo ni en el acceso en el aeropuerto.

Por otro lado, dicha institución invita a no hacer uso cotidiano de las mascarillas de uso médico como la N-95, ya que estas deberían reservarse para los profesionales de la salud para prevenir que los recursos se utilicen en el sector indicado durante las emergencias, sin embargo, puedes utilizar los que adquieres en farmacia.

Sobre este tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no es necesario utilizar cubrebocas de uso médico en caso de no presentar ningún síntoma relacionado con la Covid-19. De ser necesario el uso de este tipo de mascarillas, el usuario deberá atender las medidas necesarias para llevarla de la manera correcta, así como conocer cómo quitársela y deshacerse de ella, realizando el correcto lavado de manos luego de este procedimiento.

El uso del cubrebocas es importante durante tu viaje puesto que será difícil mantener el distanciamiento social. Información del CDC indica que cuando los aviones van muy llenos es posible que debas sentarte junto a otras personas durante horas, lo cual podría aumentar las probabilidades de contraer el virus.

Por otro lado, el CDC comparte que algunas personas no deben utilizar cubrebocas por las siguientes consideraciones: menores de dos años no deben utilizar mascarilla, tampoco personas con problemas respiratorios, personas en estado inconsciente y aquellas con discapacidad que no puedan retirarse la mascarilla por sí mismos.

Cuál es el cubrebocas ideal para viajarEs importante que sepas que cada aerolínea tiene sus propias restricciones las cuales podrás conocer antes de realizar tu compra de boletos, por ejemplo, Interjet le obsequia mascarillas KN95 a sus pasajeros, Volaris y Aeroméxico únicamente exigen el uso de cubrebocas.

En las medidas sanitarias de las aerolíneas se especifica que a la hora de comer alimentos y recibir bebidas podrías retirar el cubrebocas, aunque cuando termines debes cubrirte de inmediato.

Respecto al cubrebocas que necesitas para viajar, el CDC dice que éste puede ser de tela, siempre y cuando te permita respirar adecuadamente, debe estar elaborado con dos o más capas de tela para que sea más eficaz, y debe cubrir tu nariz y boca.

La tela de tu cubrebocas debe ser lavable, es indispensable que éste mantenga su forma después de lavarse, tu mascarilla también debe ajustarse con precisión en ambos lados de tu cara sin tener huecos que permitan la salida de gotas respiratorias. No selecciones aquellos que sean fabricados de telas como vinilo, tampoco los que tengan válvulas de exhalación.

Si utilizas lentes, el CDC recomienda que utilices los cubrebocas que puedan ajustarse bien sobre el puente de la nariz, para esto deberá tener un alambre especial que te permita ajustar tu mascarilla y así evitar que se empañen tus gafas.

Por su parte, las aerolíneas en México exigen tus respuestas a un cuestionario relacionado con los síntomas y los últimos viajes que has realizado, para evitar posibles contagios entre los pasajeros. Recuerda siempre seguir indicaciones como la toma de temperatura, sana distancia, uso de gel antibacterial y limpieza continua de tus artículos de viaje para evitar más contagios de la Covid-19.