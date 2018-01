¿Qué te parece el nuevo look de Emma Watson?

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Emma Watson se volvió tendencia en redes sociales tras subir una imagen con su nuevo look. Watson, quien encarnó a Hermione Granger en las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter, ahora usa flequillo y, de acuerdo con sus seguidores, le queda muy bien.

La imagen publicada en Instagram superó los 3 millones 400 mil "Me Gusta" y cuenta con decenas de halagos a la actriz.

En la imagen, la joven sostiene un ejemplar de Why I'm no longer talking to white peopler about race, de Reni Eddo-Lodge, libro que recomienda leer entre enero y febrero.