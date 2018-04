Que la sola palabra ‘cáncer’ no te mate: René de la Rosa

Río Bravo, Tam.- René de la Rosa Reyna de 36 años de edad residente de la colonia Riveras del Bravo, entrenador de la escuela de beisbol Niños Guerreros de Río Bravo, hace 2 meses se enteró que padece de un linfoma, cáncer del sistema inmunitario llamado sistema linfático, está entre la etapa 2 y 3 de 4 de esta enfermedad, empezó con pérdida de peso, sudoración nocturna profunda e inflamación de los ganglios, síntomas que le preocuparon y que lo llevaron a consultar con un médico, al hacerse los exámenes pertinentes, ese fue el diagnóstico.

Ahora está bajo tratamiento y cada 21 días va a la ciudad de Reynosa a practicarse una quimioterapia, debido a la enfermedad que padece, le es imposible trabajar, los gastos de este tratamiento son muy fuertes, cada uno le cuesta 14 mil pesos, el examen que se debe realizar antes de las quimioterapias cuesta 2 mil pesos, el medicamento y la alimentación un tanto más.

Agradece a todas las personas que lo están apoyando en estos momentos difíciles, especialmente a su esposa, Mariela Flores, sus 3 hijas y a los padres de familia de la escuela donde laboraba, además de muchos amigos que se han unido a su causa.

“Hay mucha gente que me apoya, tanto moralmente, económicamente y con sus oraciones, me siento tranquilo, hicieron un bingo a mi beneficios, viene un evento de 4 por 4, una lucha el 28 de abril en el gimnasio de la Liebres a partir de las 17:00 horas, la entrada será de 50 pesos por adulto y 30 pesos los niños, se han unido a esta causa, los luchadores independientes, liga Rotaria y algunos empresarios, esto me alienta para seguir adelante, pero no es suficiente, es por eso que pido que apoyen las actividades que hacemos a beneficio”, comentó René.

Asimismo precisó:

“Yo tengo mucha fe en Dios, puedo estar en las manos del mejor doctor, pero si Dios dice no, pues él sabe, nunca he pensado en muerte, al contrario, siempre he dicho que ganaré esta batalla, siempre me ha gustado ganar, se que voy a salir adelante y quiero darles un mensaje a todas las personas que están pasando por alguna enfermedad como el cáncer, que no se dejen vencer, luchen, que la palabra cáncer, no los mate psicológicamente, y sobretodo no dejen de tener fe”, finalizó.