¿Qué sería el país sin las Mujeres?; llaman a #UNDÍASINELLAS

Cuando pensamos que nada podría ser más indignante y denigrante, desaparece Fátima, una niña de siete años, quien fue encontrada muerta y su cuerpo dentro de una bolsa, a unos días de que Ingrid Escamilla fuera asesinada por su pareja y las imágenes de su cuerpo circularon por medios impresos y digitales.

En México matan a 10 mujeres cada día. Por eso mujeres de todo el país emprenderán diversas acciones para pedir justicia y medidas contra la violencia de género.

Una de ellas es la iniciativa #UnDíaSinMujeres también compartida por el hashtag #UnDíaSinNosotras.

La premisa de la iniciativa es que ver ¿qué sería de este país sin las mujeres?, ¿qué pasaría si tuviéramos un día sin ellas?, por medio de un paro nacional el próximo 9 de marzo.

"El 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres, no vendas nada", señala la iniciativa.

Se eligió el 9 de marzo y no el 8 el Día Internacional de la mujer, porque este último cae en domingo y el impacto no sería tan significativo.

El llamado es una muestra del hartazgo por la impunidad, y para exigir a las autoridades que actúen para terminar con la violencia en contra de las mujeres.

De acuerdo con datos del INEGI, México cuenta con 125 millones de habitantes, de los cuáles 51 por ciento son mujeres.