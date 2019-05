¡Que se vaya Maduro!

"Es un régimen que no se le desea a nadie, las personas suplican por comida, los servicios básicos escasean". Nancy, venezolana en Reynosa.

La sublevación opositora con apoyo parcial de los militares que estalló esta semana para exigir que el presidente venezolano Nicolás Maduro deponga el poder, ha encontrado apoyo solidario en la ciudad de Reynosa por parte de ciudadanos que salieron de su país en su búsqueda de poder llegar a los Estados Unidos.

Mientras esperan a través de una solicitud de asilo una respuesta favorable, un grupo de venezolanos albergados en la casa de atención "Senda de Vida" colocaron banderas, pancartas, junto con varias frases de apoyo a sus paisanos, con el objetivo de poner un fin a la crisis alimentaria, política, salarial y de libertad que enfrentan.

A través de una llamada telefónica, Bárbara, quien partió desde hace dos meses con sus tres hijos, enviaba un mensaje a sus hermanos, padres y tíos que continúan en territorio venezolano.

"Es necesario que salgan a luchar a decirle que no están de acuerdo en todo lo que él hizo, no es justo que tengamos que huir de nuestra patria, nadie sale por gusto, todos tenemos necesidades y no nos vamos a rendir, nuestro país es grande, las familias también, el mundo nos está viendo, nos pone atención, vamos a salir de esta", expresó.

En este inmueble se les da comida, hospedaje y acceso a servicios básicos mientras que el gobierno estadounidense analiza el trámite migratorio.

La lucha contra Nicolás Maduro es encabezada por Juan Guaidó y en ella participan millones de venezolanos, los grupos considerados de oposición enfrentan además ataques de represión con tanquetas, como el ocurrido el pasado martes cuando un vehículo blindado atropelló a un grupo de manifestantes durante una protesta en la capital Caracas.

"Es un régimen que no se le desea a nadie, las personas suplican por comida, los servicios básicos escasean, hay quienes comen de la basura o que toman agua sucia por la falta de dinero para comprarla", expresó Nancy, otra ciudadana venezolana entrevistada.

En esta frontera duermen entre entre colchones inflables, casas de campaña improvisadas, pedazos de madera cubiertos con cobijas y almohadas, provenientes en su mayoría de donativos.

Exigencias

>Adiós al régimen de Nicolás Maduro.

>Acceso a servicios básicos.

>Mejores salarios.

>Libertad de expresión.