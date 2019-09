¿Qué se necesita para comprar un arma en los EU?

McAllen, Tx. - Para comprar armas de alto poder en Estados Unidos sólo se requiere tener 21 años, presentar la licencia de conducir, y llenar un formulario. Tan fácil como eso, no se requiere presentar algún certificado de enfermedades mentales o de antecedentes por crímenes menores.

Esto porque, apegado a la Segunda Enmienda de la Constitución, cada ciudadano estadounidense tiene derecho a comprar, portar y usar un arma de fuego, por lo que no sorprende que en el país vecino, donde habitan más de 308 millones de personas, exista un estimado de 270 millones de armas de fuego en manos de los civiles. Dicha cifra la convierte en el país con mayor cantidad de armas de fuego per cápita.

A pesar que en EU existe una ley federal que regula la adquisición, transportación y restricciones a la tenencia de armas de fuego, llamada Acta Nacional de Armas, cada uno de los 50 estados que lo conforman tiene su propia legislación respecto a la venta, compra, portación y uso de estas, por lo cual los requisitos varían.

En California, por ejemplo, es necesario un permiso para comprar y portar cualquier arma, recibir un curso de disparo y no se pueden vender aquellas de alto poder como rifles de asalto. En otros, como Alaska, no es necesario un permiso para adquirir cualquier arma, ni para su portación. No sorprende que de ahí surgiera la ex candidata a la vicepresidencia por el partido republicano, amante de las armas, la cacería y cristiana conservadora, Sarah Palin.

Sólo en cinco estados está prohibida la venta de armamento de carácter militar y que no ha sido diseñado para uso deportivo, sino como señala la página web www.smartgunlaws.com, "están diseñadas para matar humanos rápida y efectivamente".

En el caso concreto de Colorado, cualquier mayor de 21 años puede comprar un fusil de asalto sin restricciones. De hecho en este Estado fue escenario de la también célebre masacre de Columbine, en la que murieron 15 estudiantes de secundaria, incluidos quienes perpetraron el ataque.

De hecho, la tasa de homicidios con este tipo de armas en el estado es de 10.3 por cada 100 mil habitantes, cifra similar al promedio nacional, de acuerdo con un informe del Departamento de Servicios de Salud de Estados Unidos. En tanto, Alaska tiene el mayor índice de homicidios con fusiles de asalto.

Encontrar un lugar para comprar un arma tampoco es difícil. En cadenas de supermercados como Wal-Mart uno puede adquirir un rifle de asalto y aunque no se puede hacer por internet, bien se puede adquirir como si se tratara de una licuadora o una película. Los precios varían dependiendo de la sucursal, como advierte su página de internet.