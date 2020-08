"Que se joda", insulta LeBron a Trump

Después del boicot por parte de jugadores de los Bucks, que obligó a la NBA a posponer los juegos de este miércoles, estrellas del deporte estadounidense reaccionaron en redes sociales.

El más llamativo fue LeBron James, figura de los Lakers de Los Ángeles y uno de los portavoces más importantes en la liga, quien insultó a Donald Trump.

"Que se joda este hombre. Demandamos un cambio. Estoy harto de esto", publicó The King en Twitter.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT