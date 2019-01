Que se garantice abasto del hidrocarburo: COPARMEX

Hemos tenido mucha pérdida de tiempo para los trabajadores como para los empresarios para surtir al día y para que lleguen a sus trabajos . Carlos Gámez Cantú, representante del sector empresarial

Antes de exigir el tema de lade lapara la, lo importante es que se garantice el abasto.

Carlos Gámez Cantú, integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa y empresario local, comentó que ya teniendo suficiente combustible, sobre la marcha, se puede analizar la homologación.

"Hemos tenido mucha pérdida de tiempo para los trabajadores como para los empresarios para surtir al día y para que lleguen a sus trabajos, ahorita lo menos importante es la homologación, lo más importante es regularizar el abasto", dijo.

El empresario, recalcó que por el momento hay muchas dudas sobre la facturación, ya que no todos están aplicando el IVA al 8 por ciento, por lo que los negocios expendedores siguen cobrando el 16 por ciento.

"Siguen cobrando porque cómo van a recuperar ellos lo que petróleos les cobra, ellos les cobran el 16 no al 8 por ciento, es importante que se normalice ese tema y que como se ha estado solicitando que nos vengan a decir claramente cómo va a operar, porque no es ninguna zona libre, seguimos pagando impuestos y no podemos importar nada sin el pago correspondiente", expresó.

El llamado al Gobierno Federal, es que explique claramente la forma de operar a los empresarios y ya posterior enfocarse a la homologación de la gasolina con los Estados Unidos, a fin de que el ciudadano pueda tener mayor beneficio.