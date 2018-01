¡Que ruede el balón!

Ciudad de México

Arranca la segunda jornada de la Copa Corona MX. Todos los equipos toman el balón con el firme objetivo de alzar el trofeo que distingue a este certamen.

Las primeras batallas de la Jornada 2 son duelos interesantes, los cuales tendrán inicio hoy martes a las 19:00 horas. Los Cafetaleros vs. los Esmeraldas de León espera a unos chiapanecos aguerridos en contra de un poderío esmeralda.

La ciudad de Zacatecas será testigo del encuentro entre Mineros y Santos Laguna. Los laguneros están por comenzar el torneo; los zacatecanos empataron en la Jornada 1 ante Toluca.

A unos cuantos kilómetros de distancia, Club Necaxa recibe al Atlético de Zacatepec.

A las 21:00 horas tendremos otros dos encuentros que prometen emociones. Tiburones Rojos vs Tampico Madero y Cruz Azul vs. Puebla. Tan sólo seis minutos después, dará comienzo el Tuzos vs. Atlético de San Luis en el Estadio Hidalgo.

Para el miércoles, Querétaro se alista para ver a sus Gallos ante Monarcas Morelia en punto de las 19:00 horas.

A las 20:30 horas, los equipos universitarios Pumas de la UNAM visitan a Lobos BUAP; los capitalinos están con la chispa prendida tras tener un inicio prometedor en LIGA MX.

El último encuentro de la jornada será en Sinaloa. Los Dorados tienen visita de lujo: el actual Campeón del certamen, Rayados de Monterrey. El Gran Pez tiene en puerta una dura prueba.