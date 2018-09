´Que regrese la Policía Municipal´: Empresarios

Empresarios de Reynosa, piden que regrese la Policía Municipal pero armados para que puedan combatir los delitos del fuero común.

Alfonso de León Fuentes, ex presidente de la cámara restaurantera y empresario del ramo, explicó que no han parado los robos en negocios, algunos denuncian ante las autoridades pero otros no lo hacen.

"Yo seguiré insistiendo, la mayor parte de la gente solicita una policía municipal, pero una policía que esté armada, no como se ha mencionado que desarmada, yo creo que deben estar armados para atacar el delito del fuero común", dijo.

Explicó el empresario que por el momento no hay policía municipal con quien la ciudadanía pueda quejarse o acudir, incluso es necesario hacer rondines ya que la ciudad está creciendo constantemente.

"Si los que andan cometiendo estos delitos andan armados, yo creo que la policía debe andar armada, esperemos que se haga lo que corresponde y se meta la policía municipal, si se necesita una policía", expresó.

Recalcó que la policía deberá estar bien capacitada y bien pagada, con equipo necesario para que puedan atender a los ciudadanos.

"Vemos con tristeza que siguen los problemas, asaltos y robos a restaurantes, un compañero restaurantero me dijo que se metieron a su negocio y le robaron todo lo que tenía, pantallas, y más, afectando, por lo que es importante que se active la policía municipal", recalcó.