¡Qué regalito!...

Ciudad de México.

El hijo menor de Tommy Lee, el otrora baterista de Mötley Crüe, Brandon Thomas, de 22 años, le regaló a su progenitor un comprometedor video en pleno Día del Padre, que publicó en las redes sociales y donde el músico aparece inconsciente en ropa interior y en muy mal estado.

Todo ello en respuesta a un mensaje inicial del músico de 55 años, quien tachó a su primogénito y a su hijo menor, Dylan Jagger, de 21, de ser unos "malcriados".

SU FELICITACIÓN

"¡Feliz día del padre, colegas! No voy a sentarme y escribir mierda edulcorada para el público... voy a ser honesto: ¡ser padre no es fácil! (...) A veces siento que he fracasado como padre, porque mis hijos no aprecian el valor de las cosas. Los quiero de verdad, no me malinterpreten, pero a veces es realmente duro ver a tus hijos crecer sin principios morales. Nada puede prepararte para la paternidad... Amo a mis hijos, pero pueden ser unos imbéciles también... y esa es la verdad", publicó Tommy Lee.

A principios de año, Tommy Lee denunció que Brandon Thomas lo había golpeado en el rostro.

Mientras que la canadiense Pamela Anderson, ex esposa del músico y madre del agresor, defendió a su primogénito y acusó a Tommy Lee de ser alcohólico.

LA RESPUESTA

"¿Recuerdas lo que sucedió la última vez que soltaste esta mierda? Tienes que estar ahí para poder decir que eres padre. Si piensas que somos tan malos (y puedo asegurarte que no lo somos) tal vez deberías haber aparecido más veces en nuestros cumpleaños y en nuestros partidos de beisbol. Alguien como tú nunca hubiera podido educar a un hombre como yo. Una vez más hablando mal de nuestra familia. ¿Quién eres? Simplemente avanza. Todos lo hemos hecho. O tendré que ponerte a dormir otra puta vez", respondío en la res social Brandon Thomas.

Y para terminar con la discusión en un segundo mensaje publicó el video de su padre, Tommy Lee, tirado en el suelo, con el comentario: "Pareces un poco dormido aquí, Tommy".

Así las cosas

>En pleno Día del Padre, Brandon Thomas publica en Instagram un video del baterista de Mötley Crüe en muy mal estado en respuesta a un mensaje de este, quien lo acusaba a él y a su hermano menor Dylan Jagger de ser unos ´malcriados´