¿Qué puedo hacer si compré un auto robado sin saberlo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Comprar un auto entre particulares es algo muy común, no todos pueden comprar un auto de agencia y recurren a un vehículo usado para cubrir sus necesidades. También algo que es normal es que muchas personas hayan comprado un automóvil robado y no se enteren que lo hicieron hasta mucho tiempo después. ¿Qué se debe hacer en estos casos?

El primer paso es la prevención, antes de adquirir un auto verifica si tiene reporte de robo, puedes hacerlo en la página del Registro Público Vehicular (Repuve). También evita comprar a “coyotes” o en lotes improvisados en la calle pues pueden ser robados, además de traer problemas y daños de los que no te avisarán.

Actualmente las compras de “buena fe” ya no existen en el código penal y castiga a quienes no se cercioraron de que el coche que adquirieron es de procedencia legítima. Por lo que traer un auto robado significa, para la ley, que te hiciste de la vista gorda. Sus consecuencias son graves.

Si te paran debido a que tu coche es robado, lo primero que debes hacer es evitar bajarte del vehículo. Si tiene más de 3 días que lo compraste, pasa el tiempo jurídico en que el delito se reportó, o no hay orden de aprehensión en tu contra. Una detención es ilegal y violaría los artículos constitucionales 14 y 16. Llama a un número de emergencias para informar la situación.

Una vez que te enteres de que el vehículo es robado lo primero que podrías hacer es buscar al vendedor y tratar de llegar a un acuerdo para regresar el auto. De no ser posible, tratar investigar si esa persona tiene alguna denuncia por ese auto u otras en el Ministerio Público (MP).

Por último, lo más recomendable es acudir al MP a presentar la denuncia contra el vendedor del auto o el responsable, no lleves el coche. Guarda el vehículo, no lo uses hasta que se aclare la situación y no lo vendas, esto puede causarte más problemas.

Si ya te encuentras en un proceso por esta situación, lo ideal es contar toda la verdad a tu abogado sin omitir detalles. En algunas ocasiones las autoridades hacen cosas que violan las garantías individuales y tu defensor puede utilizar estas acciones para llevar tu caso a juicio de amparo.

Destruirlo o venderlo en partes sólo pueden ser considerados como opciones si hay una forma legal de hacerlo.