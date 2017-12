Ya están aquí las fiestas más consumistas y también las que más residuos de papel y cartón generan. En los meses de diciembre y enero se recoge el 18% del papel y cartón que se recicla en el conjunto del año, según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). Los días punta son Navidad, Año Nuevo y Reyes, unas fiestas que están precedidas por el Black Friday y cuyo remate final son las rebajas de enero. “No hay más que mirar a la calle y ver cómo se llenan los contenedores azules”, indica David Barrio, director de Reciclado y Logística de ASPAPEL.

Los españoles estamos entre los ciudadanos de la Unión Europea que más papel y cartón reciclamos. El 71% del papel que consumimos se recoge y se recicla tras su uso, según datos de ASPAPEL. No contentos con ello, la industria papelera española junto con las asociaciones que representan a la cadena del papel (manipuladores, impresores, y fabricantes de tintas, adhesivos, etc.), se han propuesto llegar al 74% en el año 2020. “Es muy difícil –reconoce el experto- porque implicaría casi alcanzar el 100% del papel y cartón que se puede recuperar puesto que no todo es recuperable. El papel de WC, de fumar o el fotográfico, que representan entre el 15 y el 20%, no son recuperables”, señala Barrio.

ASPAPEL prevé que el año que está a punto de finalizar sea el tercer mejor de la historia de la recogida de papel y cartón para reciclar en España. El crecimiento estimado es del 1,5%, hasta los 4,78 millones de toneladas, muy cerca del máximo histórico del 2008, antes de la crisis económica, cuando se rozaron los cinco millones de toneladas.

Del contenedor a la industria papelera

¿Qué pasa con el papel y cartón que depositamos en el contenedor azul? “Tras ser recogido, se lleva a los almacenes de las empresas del sector de la recuperación, donde recibe un tratamiento consistente en su clasificación, acondicionamiento y enfardado”, explica David Barrio. “Las fábricas papeleras compran estos fardos y los reciclan, utilizándolos como materia prima para fabricar papel y cartón reciclado”, añade el experto.

Una vez en la fábrica papelera, el papel para reciclar se mezcla con agua. En sucesivas fases de depuración se van separando las fibras de celulosa de las grapas, plásticos… Si se trata de papel impreso, se retiran también las tintas por un proceso de flotación. La pasta formada ya solo por fibras limpias pasa a la máquina papelera. En ella se forma una banda húmeda de papel de la que se va eliminando el agua por gravedad, vacío, presión y finalmente con un secado térmico.

La industria papelera española es referente en economía circular (un modelo en el que se minimiza la extracción de recursos nuevos y la generación de residuos) y la segunda más recicladora de Europa, sólo por detrás de Alemania. En el 2016 se recogieron 4,7 millones de toneladas y las fábricas del sector reciclaron 5,2 millones de toneladas. Es decir, más de las recolectadas en el país. El 32% del papel que recicló el año pasado la industria se tuvo que importar, principalmente de Francia y Portugal.

Consejos para el reciclaje navideño

ASPAPEL propone cuatro consejos para colaborar con el reciclaje navideño de papel y cartón:

1. Deposita el papel y el cartón en el contenedor azul. Ambos son 100% reciclables.

2. No introduzcas en el contenedor azul otros materiales que no sean papel y cartón (como bolsas de plástico, cuerdas…).

3. Recuerda plegar las cajas antes e introducirlas en el contenedor. Si no caben, déjalas plegadas y atadas al lado del contenedor.

4. Evita los días punta y, si puedes, almacena en casa el cartón y el papel y deposítalo en el contenedor azul uno o dos días después.