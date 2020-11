¿Qué podemos esperar de las principales criptomonedas de cara al final del año?

Aunque es difícil prever cómo se van a comportar las criptomonedas durante los últimos dos meses que quedan para terminar este extraño año, pocos dudan ya de la importancia que tendrán en el futuro próximo de la economía mundial, con las criptomonedas cubriendo un amplio espectro de nichos en los ecosistemas financieros; a modo de divisa, como valor refugio, activo especulativo... y más teniendo en cuenta el "gran reinicio" que los tecnócratas e ideólogos asociados al Foro Económico Mundial creen que podrán llevar a cabo por medio de la actual pandemia, y que implicará la paulatina desaparición del dinero físico entre otras medidas.





Cisnes negros y modelos matemáticos

La aparición de un evento imprevisto es por su propia naturaleza imposible de prever y por lo tanto un inversor no puede incluirlo en sus estrategias -aunque debe tener en cuenta que es necesario tener margen de maniobra- y si observamos algunos modelos predictivos públicos sobre el comportamiento futuro de las criptomonedas, y los comparamos con la cotización de las mismas, veremos que no se ajustan, por ejemplo, algunos modelos predecían que XRP alcanzaría la cotización de un dólar a finales de 2019, y por supuesto esto no ocurrió.

Aún así es interesante estudiar estos modelos si se desea invertir en criptomonedas, tanto utilizando sus cotizaciones para operar mediante trading con CFDs como comparándolas mediante una Exchange, ya que sumadas a las opiniones de los criptoexpertos podrán ayudar al inversor a formarse una opinión propia. También recomendamos guardar los pronósticos para luego poder compararlos con las cotizaciones reales, ya que según pasan los días estos van desapareciendo para dejar paso a los nuevos, así se podrá crear una lista propia de pronosticadores fiables.





Gestión del riesgo

Se elija la criptomoneda que se elija y se opere de la forma que se opere hay que hacer frente a los riesgos de invertir en un activo tan volátil como son las criptomonedas, junto con el considerable riesgo de altas pérdidas de capital que supone operar apalancado si se hace trading de CFDS en la plataforma de un bróker online, que multiplicará tanto ganancias como pérdidas. Pero invertir de forma tradicional, es decir comprando, tampoco está exento de riesgos, ya que como nos ha demostrado el pasado comportamiento de las cotizaciones estas pueden subir o bajar muy rápidamente, riesgo que comparte con el trading online, y, por otra parte, el del robo de las criptomonedas, riesgo que evidentemente solo se da cuando se compran criptomonedas. ¿El mejor consejo a la hora de gestionar el riesgo de invertir en criptomonedas? Usen su sentido común y adquieran conocimientos, y si realizan trading online que sea con un bróker fiable.





El futuro de las grandes criptomonedas

Al ir consolidándose la imagen en la sociedad de que las criptomonedas no son una burbuja financiera sino un actor financiero a tener en cuenta en el futuro, es de esperar que su adopción crezca a lo largo de los próximos años, ¿significa ello que vamos a experimentar grandes alteraciones en los precios de bitcoin, ethereum o XRP en el futuro? Pues no podemos decirlo con certeza, al fin y al cabo ¿quién podría haber previsto las caídas de marzo de este mismo año o las grandes subidas de los precios en diciembre de 2017? Los que tuvieran la suerte de vender antes de marzo de 2020 o de comprar antes de diciembre del 2017 obtuvieron grandes beneficios, pero ¿existían indicios inequívocos de que fuera a ocurrir lo que ocurrió? Es dudoso.

Estos momentos no son los más baratos para comprar criptomonedas, pero tampoco son los más caros, y para añadir mayor incertidumbre tenemos opiniones para todos los gustos, hay analistas que creen que las criptomonedas que ahora valen centavos de dólar terminarán valiendo decenas de dólares, y otros que piensan que criptomonedas que ahora valen cientos o miles de dólares son un bluf. Sea como sea lo cierto es que la capitalización total del mercado de las criptomonedas es mayor que el de algunas de las empresas con mayor solera, a día de hoy el valor total es de cerca de 360.000 millones de dólares, y poco más de la mitad corresponde a la capitalización de bitcoin.