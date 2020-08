Qué pasó en la reunión entre Messi y Setién

CIUDAD DE MÉXICO

"Siempre he estado a gusto acá, los jugadores también tienen que estarlo para dar el máximo, pero últimamente no estaba pasando eso, ahora la actitud ha cambiado de todas partes y estamos todos con mucha confianza para luchar por la ´Champions´", destacó Vidal a Mundo Deportivo, como conclusión de la cónclave entre el goleador Messi y el estratega blaugrana. "Todos sabemos la oportunidad que perdimos de levantar la Liga, así que ahora tenemos todos claro que la Champions no la podemos dejar pasar".

Sobre los octavos de final de la Champions League que jugarán mañana, en la vuelta contra el Napoli, Vidal aseguró que su escuadra aprendió de los errores de la edición pasada, cuando fueron eliminados por el Liverpool.

"Lo que sucedió ante Liverpool fue una experiencia que está grabada en todos los que estuvimos, por cómo se perdió y claramente no queremos que vuelva a pasar. Ahora será muy diferente, por eso tenemos que estar muy concentrados, hacer nuestro trabajo y saber cuándo golpear para que el otro equipo no se levante".

Independientemente del resultado final en la temporada 2019-20 de la ´Champions´, el chileno respaldó al director técnico, mas no se atrevió a garantizar su continuidad.

"La gente te pide resultados y cuando la temporada no es tan buena, siempre hay que hacer un balance por el bien del club, el futuro se tiene que ver, pero es la gente que está a cargo (directiva) tiene que decidir cuál es el mejor futuro para el Barcelona.

"Si se gana o no la Champions, la gente que está a cargo tendrá que tomar decisiones. (Setién) es un buen entrenador, que habla mucho con los jugadores, a él le haría muy bien (continuare), pero esa no es mi labor", concluyó.