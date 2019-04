¿Qué pasó con Melissa Joan Hart después de "Sabrina, la bruja adolescente"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Melissa Joan Hart se convirtió en una estrella en la década de los 90 al protagonizar la serie "Sabrina, la bruja adolescente", programa en el que narraba las aventuras de una joven hechicera que vivía con sus tías "Hilda" y "Zelda", y su adorable y extraño gato, "Salem".

La actriz, que nació el 18 de abril de 1976, en Smithtown, Nueva York, había protagonizado anteriormente otra serie llamada "Clarissa lo explica todo", la cual se transmitió de 1991 a 1994, y que también tuvo aceptación entre el público.

Pero el verdadero éxito tocó a la puerta de Melissa con las aventuras de la bruja novata, show que estuvo al aire entre 1996 y 2003, y que por si fuera poco, se transmitió en países como México, Argentina, Australia, España, Suiza y hasta Turquía.

Fueron 163 episodios exitosos en los que conocimos los problemas típicos a los que se enfrenta una adolescente en la escuela, como el amor. "Sabrina" y "Harvey" eran la pareja más tierna de los 90 y la mayoría de los fans deseaban que su amor traspasara la pantalla, pero eso no sucedió.

- ¿Qué pasó con Melissa Joan Hart?

Actualmente, Melissa tiene 43 años, está casada con el músico Mark Wilkerson, es madre de tres hijos y vive en una zona residencial de Westport, en Connecticut.

Desde que terminó el proyecto de "Sabrina, la bruja adolescente", la actriz tuvo pequeñas apariciones en series como "North Shore" (2004), "Robot Chicken" (2005) y "Law & Order: Special Victims Unit" (2007).

En el 2009 participó en el programa "Dancing with the Stars"; uno de sus últimos intentos de regresar a las series fue con "Melissa & Joey", que protagonizó junto a Joey Lawrence, pero tras cinco años al aire, el programa fue cancelado.

En el 2017, la estrella estadounidense, debutó como directora en la cinta "The Watcher in the Woods", pero su más reciente trabajo es una comedia familiar de Netflix llamada "Los cuentos de Nick", en la que comparte pantalla con Sean Astin.

Foto: Tomada de Twitter @MelissaJoanHart.

Con información de "ABC" y "El Comercio".