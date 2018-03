Que se dé oportunidad a todos; López Obrador

Andrés Manuel López Obrador consideró que todos los aspirantes independientes a la Presidencia de la República deben de estar en la boleta, hayan cumplido con la recolección de firmas o no.

"Yo opino que no sea el INE tan exigente con unos y tan laxos con otros, que se le dé oportunidad a todos y que sean los ciudadanos los que decidan en la elección", expuso.

Al montar una guardia de honor por el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Monumento a Lázaro Cárdenas, el tabasqueño cuestionó que se les niegue el registro a los independientes que no cumplieron con el número de firmas requeridas, como Pedro Ferriz de Con y María de Jesús Rodríguez, y a los que presuntamente consiguieron el número de rúbricas con irregularidades, como Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter."La verdad, la verdad, están en falta el del PAN, el del PRI, no cumplen con los requisitos porque tienen antecedentes de corrupción", manifestó.

"Si a esas vamos, ni (José) Meade ni (Ricardo) Anaya", agregó.



Además, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tienen autoridad moral.



"No hay autoridad moral de parte del INE y del Tribunal porque no aplican las mismas medidas para todos, hay excepciones", aseveró.



"Y luego los otros precandidatos que no alcanzan el número de firmas y la candidata del movimiento zapatista, yo opino que todos deberían de participar, y que sea el pueblo el que decida".

El tres veces aspirante a la Presidencia de la República garantizó que, de ganar las elecciones, revisará los contratos de Petróleos Mexicanos con compañías particulares.



"El 2 de julio, luego de nuestro triunfo, le pediré a Enrique Peña Nieto que detenga ya la entrega de los contratos para que empresas particulares exploten el petróleo en nuestro País, que se detenga la entrega de las costas de Yucatán y Quintana Roo", explicó López Obrador.