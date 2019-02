¡Qué noche!... la de anoche

NOTICIAS RELACIONADAS Alfombra roja de los Grammy





Los Ángeles, California.

Camila Cabello inauguró el espectáculo con una colorida interpretación de su éxito "Havana" junto a J Balvin, Ricky Martin, Arturo Sandoval y Young Thug.

La ceremonia de los premios Grammy comenzó ayer con un poderoso grupo de mujeres, incluidas Michelle Obama y Lady Gaga, describiendo el papel de la música en sus vidas, un año después de que las voces femeninas fueran prácticamente silenciadas en la gala del 2018.

Jada Pinkett Smith y Jennifer López también hablaron y se pararon en solidaridad con Obama, Gaga y Alicia Keys, la anfitriona del espectáculo que se transmitió en vivo por la cadena CBS.

Pero este año Gaga, Brandi Carlile y Kacey Musgraves ganaron múltiples gramófonos dorados.

Carlile ganó tres honores, Gaga también ganó tres, incluyendo mejor interpretación pop de un dúo o grupo por "Shallow", que compartió con Bradley Cooper, hasta la fecha ganadora de nueve premios Grammy.

La noche contó con espectaculares show a cargo de Jennifer Lopez, Dua Lipa, Cardi B, Diana Ross, Miley Cyrus entre muchas más.

Principales ganadores

>Álbum del año: "Golden Hour," Kacey Musgraves.

>Grabación del año: "This Is America", Childish Gambino.

>Canción del año (premio a los compositores): "This Is America", Childish Gambino y Ludwig Goransson.

>Mejor artista nuevo: Dua Lipa.

>Mejor interpretación pop solista: Lady Gaga, "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)".

>Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper.

>Mejor álbum pop vocal: "Sweetener", Ariana Grande.

TRES PREMIOS. Lady Gaga se lleva tres gramófonos.

GRABACIÓN DEL AÑO. "This Is America", Childish Gambino.

Polémica presente

El desfile de las luminarias en la alfombra roja de la 61 entrega de los Grammy Awards estuvo llena de glamour , coquetería y controversia.

Quien recibió algunas críticas por el vestido que lució por su paso a los Grammy fue Joy Villa, quien llevaba un mensaje escrito en la tela blanca de su ropa que decía "Build The Wall (Construyan el muro)" esto en apoyo al presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene su posición de levantar una pared en la frontera con México para evitar la llegada de más migrantes a su país.

Ricky Martin, Camila Cabello y J Balvin 1/ 7

Cardi B 2/ 7

Katy Perry 3/ 7

Post Malone 4/ 7

5/ 7

Red Hot Chili Peppers 6/ 7

Alicia Keys 7/ 7