¡QuÉ noche!... la de anoche

Las mujeres dominaron los MTV Europe Music Awards, con Taylor Swift y Billie Eilish llevándose a casa dos premios, el evento fue celebrado en el Centro de Conferencias y Exposiciones de Sevilla ayer por la noche, la ceremonia de entrega de premios contó con grandes actuaciones de Becky G, Halsey, Dua Lipa y Rosalía, entre otros artistas.

DE ALTURA

El premio a la mejor colaboración se la llevó Rosalía por su pegadizo tema junto a J Balvn, "Con altura". Eilish ganó los premios a mejor artista nuevo y la mejor canción, por "Tough Guy", superando a Ariana Grande, Lil Nas X, Post Malone, Camila Cabello y Shawn Mendes, quien triunfó como mejor artista. En tanto, Taylor Swift fue votada como la mejor cantante estadounidense y se llevó el galardón por el mejor video para "Me".

Eilish, Swift y Mendes no estuvieron presentes para recibir sus premios, pero enviaron mensajes a sus fanáticos. La sensación de K-pop BTS también ganó dos premios.

SE LUCEN LAS DAMAS

Dua Lipa abrió el show con su nueva canción, "Don´t Start Now", atrayendo todos los ojos a una pared brillante llena de bailarines vestidos con atuendos amarillos que contrastaban con su atuendo totalmente negro. En tanto, la neoyorquina Halsey cantó su tema "Graveyard" en un escenario angelical y místico con piso y paredes adornadas con flores y caballos.

Rosalía enfatizó su amor por el flamenco con una coreografía deslumbrante de más de 50 mujeres que bailaron al ritmo de "Pienso en tu mirá", "Di mi nombre" y "Cositas del ayer" de Parrita. La española terminó la noche con un galardón bajo el brazo: se llevó el premio a la Mejor Colaboración por "Con Altura", la canción que hizo con el colombiano J Balvin.

Becky G, quien fue la anfitriona de la noche, actuó junto al cantante estadounidense de origen senegalés Akon. El dúo cantó su último éxito, "Como No." A lo largo de una noche que honró a canciones y artistas populares en categorías como rock, música electrónica y K-Pop, la californiana destacó un año sobresaliente para la música latina y las mujeres.

La artista de ascendencia mexicana se subió al escenario por segunda vez para una gran actuación solista con algunos de sus mayores éxitos: "Sin Pijama", "Mayores" y "24-7".

HACEN HISTORIA

Mientras el rompecorazones Niall Horan, ex miembro de One Direction, iluminó el escenario con "Nice to Meet Ya", y Green Day subió al escenario para recibir el premio Mejor Rock.

La boy band surcoreana NCT 127 hicieron historia con su interpretación de "Highway to Heaven" y Ava Max comenzó con "Torn" y terminó su actuación con "Sweet but Psycho".