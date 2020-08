Que ¡no pare! el arte

Hablar de fechas para reactivar teatros, cines, salas de conciertos, galerías y museos, es entrar en debates que cambian todos los días sus argumentos para dar un sinfín de recomendaciones que en papel parecen fáciles de aplicar o que en otros países con otra educación y cultura han funcionado. Desde que inició la contingencia sanitaria debido al Covid-19 y se pidió a la población mantener distanciamiento social y confinamiento en la medida de lo posible, las actividades artísticas y culturales fueron de las primeras en parar y es lógico, si algo caracteriza estas actividades es el convivio que se genera ante la manifestación representada lo cual debido a las recomendaciones para el cuidado de nuestra salud ya no era posible.

BUSCAN SALIR ADELANTE

Ante esta circunstancia, artistas de todas las disciplinas se vieron en la necesidad de valerse de su creatividad y buscar nuevas formas de representación en el espacio virtual, el cual se volvió nuestra única opción para seguir adelante. Al principio algunos creadores se mantuvieron renuentes a utilizar estas plataformas, pero ante la prolongación de la cuarentena ha crecido la oferta de actividades artísticas y culturales en el espacio virtual. Conciertos vía streaming, teatro en zoom, exposiciones en instagram, Festivales en línea y talleres vía zoom, son solo algunas de las propuestas hechas por artistas, gestores y promotores para continuar con su labor conscientes de la importancia de la presencia y continuidad que deben tener los proyectos culturales dentro de la sociedad.

AVANTE AÚN CON LIMITANTES

Durante mi trayectoria como Artista y Gestora Cultural he sido testigo de la infinita cantidad de obstáculos que hay que librar para sacar adelante los proyectos artísticos y culturales, hemos sobrepasado limites inimaginables para poder seguir adelante en este camino siempre con la convicción de que el arte y la cultura no son "adornos" para la sociedad y que incluso pueden colaborar en muchas áreas del quehacer humano. Pero su principal valor es su capacidad de humanizarnos. El arte no cambia comportamientos mágicamente, ni puede detener el cambio climático o curar un virus, pero si es un antídoto en tiempos difíciles, una fuerza de resistencia y fortalecimiento que en algunos casos nos invita a la reflexión, a replantearnos el mundo y sus formas. Pero también es necesario entender que es una herramienta lenta, que no actúa de inmediato, sino que requiere de constancia, continua experimentación, análisis de públicos, deconstrucción de esquemas de pensamiento. Esta pandemia vino a visibilizar el peligro de "extinción" en el que se encuentra el arte de manera constante y es en este punto donde los agentes culturales deberíamos replantearnos las formas, los lenguajes y esquemas sobre los que hemos venido trabajando. Pero también estamos conscientes que exigir respuestas inmediatas a un sector tan precarizado es de una injusticia enorme.

Esta crisis trae muchos aprendizajes y temas a reflexionar. Tal vez muchos artistas, gestores y promotores tendrán que mudarse a trabajos más lucrativos, seguiremos viendo cómo se cancelan espectáculos, teatro, danza, exposiciones y todo esto lo debemos de tener en cuenta a la hora de hacer esas reflexiones y es en este punto donde me gustaría volver a la necesidad de respuestas y soluciones. Analizar, repensar en lo que hemos venido haciendo en nuestro quehacer y replantearnos como lo haremos de ahora en adelante. Esta contingencia nos da la oportunidad de escuchar las voces que hasta ahora habíamos ignorado en nosotros mismos. Sin duda el arte tiene mucho que decir en estos días y vamos a encontrar la manera de que no se detenga.