'Que no infundan miedo', pide AMLO ante alza de Ómicron

"Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos.

"Seguirnos cuidando pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación", comentó López Obrador en conferencia.