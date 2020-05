Que no demande IP, que pida disculpas, presidente

Ciudad de México.

Luego que el sector privado anunció que recurrirá a todos los recursos jurídicos para defender al sector energético y sus inversiones, tras la publicación del acuerdo de Sener que bloquea proyectos renovables, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, en lugar de demandar, deberían pedir disculpas y aceptar que se "excedieron".

Indicó que antes se le daba trato preferencial a los particulares para producir energías renovables, por lo se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al punto de parar las plantas de generación, para continuar con los "contratos leoninos".

"Se dijo que se iba a dar facilidades a quienes produjeran energías renovables, energías limpias, pero en algunos casos, negocios sucios y se dejó de lado a la CFE, como si la CFE no produjera energías limpias, No se consideró que lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la CFE y en otros procesos de otras plantas eran energías limpias y entonces el trato preferencial se le dio solo a los particulares.

"En el sistema nacional de energía se tenía que comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada, se continúa con los mismos contratos leoninos", señaló.

El Mandatario afirmó que su Administración seguirá poniendo orden en el sector, para que las grandes corporaciones nacionales y extranjeras paguen sus impuestos y acepten que ya no se puede seguir con lo mismo.