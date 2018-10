´Que no baje la guardia´

Pese a que los pronósticos de lluvia para la ciudad están entre el 20 y 40 por ciento para los próximos días, el director de Protección Civil, Julio César Hernández hizo un llamado a la población para no arriesgarse a cruzar por vialidades que superen los 30 centímetros de agua encharcada. "Esto es muy peligroso porque no se ven las condiciones reales del concreto, puede haber huecos, algunos peligros que no se ven y a los que nos exponemos o el vehículo se puede dañar".

Tan solo en los últimos días 12 vehículos han sido rescatados de estas condiciones, entre ellos niños que iban a bordo. "Desgraciadamente se les hace fácil a los conductores pasar y las consecuencias son irreversibles cuando un vehículo se queda frenado hay que pedir el apoyo, y todo por no esperarse o cambiar de ruta".

En Reynosa se ha vuelto común una mala practica de los ciudadanos como atravesar por los pasos a desnivel, recientemente una persona fue rescatada del número 2 con rumbo al centro de la ciudad.

También en la colonia Jarachina Norte hubo afectaciones y en Villa Florida."Antier nos toco rescatar a dos personas adultas y a 4 niños que viajaban a bordo de una camioneta y se quedo varada, también nos enteramos de un corto circuito en Villa Florida porque un árbol hizo contacto con cables de alta tensión".

-

Consecuencias...

A raíz de las lluvias la pared del paso a desnivel número dos comenzó con desprendimientos en la lateral derecha sin que hasta el momento se considere un riesgo para los automovilistas.

César Hernández informó que la dirección de Obras Públicas tiene conocimiento de las arterias y avenidas que han resultado afectadas con las lluvias, por lo que serán ellos los encargados de desarrollar un plan de infraestructura de reparación.