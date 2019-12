CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de rendir protesta como la primera Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy hace un balance de la situación de inseguridad que se vive en la ciudad y de la que reconoce que "nos falta mucho, pues si bien se ha avanzado en la disminución de algunos delitos, la percepción ciudadana no ha mejorado".

En entrevista con EL UNIVERSAL refiere que se ha dado una lucha frontal con los diversos cárteles que operan en la capital, pero aclara que no surgieron en esta administración, sino que les fueron heredados, tales como el de Tláhuac, La Unión de Tepito y La Anti Unión, con quienes asegura no habrá negociación alguna. Incluso deja en claro "Que ni se acerquen, porque aquí no van a encontrar cabida".

Sentada en la cabecera de la sala de juntas de la todavía Procuraduría, Godoy Ramos reconoce que el proceso para su elección como fiscal fue accidentado, pero asegura que no tuvo nada que ver y que en todo momento cumplió con las normas que dictó el Comité Judicial Ciudadano.

En los próximos cuatro años que estará al frente de la Fiscalía, apuesta por darle un giro de 180 grados a la dependencia en los que habrá mayor capacitación de los agentes del Ministerio Público y dará un impulso al tema de la mediación y reparación del daño que ha quedado en el olvido y que entró en vigor con el nuevos sistema de justicia penal.