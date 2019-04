¿Qué necesita tu equipo para tener su lugar en la Liguilla del Clausura 2019?

CIUDAD DE MÉXICO.

Llegó la parte más emocionante del torneo regular de la Liga MX. Faltan dos jornadas y sólo tres equipos cuentan con su lugar asegurado a la Liguilla del Clausura 2019.



León, líder con 38 puntos; Tigres, segundos con 33 unidades; y Rayados, terceros con 29 puntos; ya sólo buscarán ubicarse lo más alto posible.



¿Qué necesita el resto de los nueve conjuntos con aspiraciones de liguilla?



Cruz Azul – 4to lugar – 26 puntos

La Máquina le basta un triunfo en sus duelos restantes ante Lobos BUAP o Morelia. De la misma forma dos empates también le darían su lugar sin importar los demás rivales. Sumar un punto o menos dependería de que no se consumen una serie de resultados en su contra para ser eliminado.



Necaxa – 5to lugar- 25 puntos

Una victoria para los Rayos en cualquiera de sus partidos ante Rayados o Querétaro amarraría su clasificación. Con dos puntos sólo una serie de resultados lo dejaría fuera, pero con un punto o menos estaría en grave riesgo su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.



Pachuca - 6to lugar - 25 puntos

También ganar alguno de sus juegos ante Atlas o León sellaría su puesto en la siguiente fase. Con dos puntos sólo una serie de resultados lo dejaría fuera, pero con un punto o menos estaría en grave riesgo su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.



América - 7mo lugar – 23 puntos

Para afianzar matemáticamente su lugar necesita dos triunfos en sus encuentros frente a Santos y Veracruz. De sumar cuatro o tres puntos, sólo una serie de resultados positivos de los aspirantes a liguilla lo dejaría fuera. Dos puntos o menos dependería de que Puebla, Tijuana, Toluca y Lobos BUAP no ganen sus juegos.



Puebla – 8vo lugar – 23 puntos

Tiene un escenario similar al de las Águilas. Derrotar a Tigres y Tijuana los metería a la fase final. Menos de seis puntos estaría en suspenso su lugar, además de que en la última jornada enfrenta a los Xolos, rival directo por la liguilla.



Tijuana – 9no lugar – 22 puntos

Los Xolos necesitarían ganar sus dos cotejos restantes ante Morelia y Puebla para avanzar a la fiesta grande. No dependen de otros resultados, ya que al tener el enfrentamiento con la Franja, rival directo, los superarían y al menos estarían entre los ocho primeros. Cuatro o tres puntos dependerían de una combinación de resultados.



Toluca - 10mo lugar – 21 puntos

Primero requiere sacar los seis puntos tras medirse con Pumas y Lobos; después requiere que al menos dos clubes de Cruz Azul, Necaxa, Pachuca, América, Puebla o Tijuana no lleguen a 28 unidades o más.



Lobos BUAP – 11er lugar – 20 puntos

Igual tendría que ganar sus partidos ante Cruz Azul y Toluca, después requiere que al menos tres clubes de Cruz Azul, Necaxa, Pachuca, América, Puebla, Tijuana o Toluca no lleguen a 27 unidades o más.



Santos Laguna – 12do lugar – 19 puntos

Casi necesita un milagro. Tendrían que derrotar al América y los Pumas y además esperar que al menos cuatro equipos de Necaxa, Pachuca, América, Puebla, Tijuana, Toluca o Lobos no lleguen a 26 puntos.