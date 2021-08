¿Qué le Pasa a mi Familia?

"Yo tenía un poco de miedo, que ya estoy grande, ya no soy la de Cuna de Lobos, pero ahora me refugio en mi trabajo, no me fijo si estoy o no bonita o si se me cuelga la papada, ¡no!, más bien encuentro el valor de mi trabajo actoral.

"Ha sido fantástico porque ha sido un crecimiento actoral muy importante de alejarme de mi persona, entregarme a esta mujer y preocuparme por sus sentimientos. Si logro transmitirle eso al público, va a ser fantástico", afirmó Bracho en conferencia de prensa.

La pareja protagónica estará conformada por Mane de la Parra y Eva Cedeño, quienes darán vida a Patricio y Regina, respectivamente, dos jóvenes que tendrán que superar diferentes pruebas para mantener vivo su amor.

"De Regina me gusta su carácter, al final saca la casta, todo lo tiene de su mamá; de Luz, al momento de sacar el carácter, de defenderse como mujer, a sus mujeres que tiene la familia, defender ideales", dijo Cedeño.

"Es un momento difícil para todos, pero también es el momento indicado para entretener a la gente que está en su casa, que se ha enfermado, perdido gente, que se promuevan valores como la unión, el respeto, la solidaridad y el amor", agregó De la Parra.

Los hijos rebeldes serán Eduardo (Emilio Osorio) y Mariano (Gonzalo Peña). El primero se envuelve en problemas que atentan contra la estabilidad social y de pareja; mientras que el segundo busca cambiar de estatus social, sin importarle humillar a su familia.

"Creo que el mensaje es que hay que ser más agradecido con los padres, sobre todo con la madre que se sacrifica por darles todo a sus hijos", compartió Peña.

"De Lalo he aprendido demasiado: en primer lugar, poner atención a nuestras mamás... Mi mamá ahorita vive en Mérida y hay escenas que hago con la señora Bracho que me recuerdan que mi mamá no está junto a mí, pero lo importante es que siempre estará presente, a pesar de la distancia", completó Osorio.

El melodrama, el cual abordará la temática de la Covid-19, estará musicalizado por el sencillo "Es una Locura", interpretado por Emilio Osorio y Mane de la Parra.

César Évora, Wendy de los Cobos, Gloria Aura, Rafael Inclán, Julio Bracho y Gaby Platas completan el elenco.