¿Qué le debe AMLO a Manuel Bartlett? Con los de Casa abordan los apagones en México

Sobre la mesa se cuestionó el que después de diversos tropiezos de Bartlett al dirigir la CFE, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe con su decisión de mantenerlo a cargo de la empresa productiva del Estado.

Maite Azuela en su participación, dijo que "Bartlett es una metáfora de la estrategia energética de López Obrador" y mientras no sea removido del puesto el sector no presentará cambios.

Además, destacó que de los 26 estados a los que "les han bajado el switch", seis de ellos son gobernados por Morena y el resto los dirige la oposición por lo que determinó que el "apagón aleatorio no parece ser tan aleatorio".

Por su parte, Juan Pablo Becerra-Acosta comentó que Manuel Bartlett no es una persona preparada para dirigir la CFE; y espera que ante esta crisis, el Presidente reflexione que el país necesita de otro tipo de energías.

"Manuel Bartlett no tendría que estar ahí desde el principio, es una persona que no sabe del sector, es impresentable políticamente, no tiene nada que hacer. Espero que de esta crisis alguien del gobierno haga reflexionar al Presidente que el camino es otro tipo de energías.

Al respecto, Valeria Moy señaló que hay cuentas pendientes y arreglos políticos entre el presidente López Obrador y Bartlett, puesto que es inexplicable el porqué sigue al frente de la CFE.

Sobre la generación de nuevas energías, Valeria comentó que no se puede pretender que el mundo no ha presentado avances en décadas, por lo que considera "lamentable el que a estas alturas México no opte por energías renovables; es irresponsable con el país, las tecnologías futuras y el mundo rezagar a la población mexicana en este avance tecnológico".

En su intervención, Héctor de Mauleón dejó claro que con Manuel Bartlett a cargo. México no va a tener energías renovables.

Sobre los apagones, De Mauleón dijo que el descuido es por partida doble, tanto de los sexenios pasados como del actual, pues no se ha atendido el almacenamiento de gas natural, no se ha podido explotar el recurso en el país y no hay previsión por una decisión política."Es una sensación de retroceso inconteniblemente", expresó.