¿Qué hará el INE con los donativos ilegales de AMLO?: Calderón

El expresidente de México, Felipe Calderón, cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el destino de los supuestos donativos ilegales que recibió Morena para su financiamiento. Según el exmandatario, por el tema de los donativos que recibió México Libre, que son legales, dijo, se le negó el registro como partido.

"Por un tema totalmente legal, cómo son los donativos (de ciudadanos identificados) a través de clip, se le niega el registro a México Libre". Y agregó: "Por el dinero en efectivo totalmente ilegal a Morena, que ya admitió López Obrador haber recibido, ¿qué harán INE?". Esto luego de que el pasado viernes, el Consejo General del INE le negara el registro a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), representada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, para convertirse en un partido político.

La votación fue siete votos en contra y cuatro a favor. Esto, luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijera durante su argumentación que "el dinero opaco debería ser causal genérica para negar un registro". Por ello, afirmó que su voto está en contra de México Libre.

En Twitter, Felipe Calderón pidió que el INE publique la versión íntegra de la discusión del instituto, pues "hay varios momentos clave de la discusión que están mutilados". "Por ejemplo, al votarse el famoso criterio nuevo del 5% de recursos de donantes no identificados. Ojalá publiquen la versión íntegra", escribió. En otro mensaje el expresidente alertó sobre el envío de mensajes a través de cuentas falsas de México Libre.

"Por favor revisen y detengan la propagación de noticias falsas. En su momento haré algunas precisiones, pero todo a su tiempo", añadió.

Dinero a Morena

El pasado 20 de agosto, Latinus dio a conocer un video en donde se ve al hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, recibió de David León, al menos en un par de ocasiones, en 2015 paquetes con lo que Carlos Loret asegura, era dinero en efectivo, para reforzar la operación de Morena en Chiapas, y con mira a la elección de 2018. En un video de Latinus, el periodista Carlos Loret muestra ambas grabaciones, asegura que las tomó el propio David León y en donde se observa que Pío recibe los paquetes, uno en un restaurante y otro en su propia casa.

No hablan abiertamente de las cantidades. "Aquí te traigo 400", se le escucha decir en una de las grabaciones. "Hazle saber al Licenciado que lo estamos apoyando", también dice León. En la otra grabación se le escucha decir "aquí te traigo uno". Entonces, Pío era operador de Morena en Chiapas.

Al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a acudir a un ministerio público a declarar sobre los videos donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo, además de recomendar a su hermano y a León que no se amparen puesto que "el que nada debe, nada teme". En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que no sería la primera vez que acudiría a un ministerio público. "Claro que sí estoy dispuesto, no sería la primera vez que iría al ministerio público. Si voy, que sea la Fiscalía la que resuelva y recomendaría tanto a Pío como a David con todo respeto, ellos son libres, que no se amparen, que den la cara", dijo.