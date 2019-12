¿Qué ha pasado para que Universal haya decidido retirar ´Cats´ de la carrera a los Oscar?

Todo lo que podía salir mal en Cats al final ha salido todavía peor. A diferencia de sus protagonistas felinos, la película musical dirigida por el inglés Tom Hooper no parece que vaya a tener siete vidas. Como mucho, una y tan pobre que su propia productora, Universal, ha decidido esconderla: Cats ha sido retirada de la carrera a los Oscar.

La película ha sido vapuleada por una crítica y un público que, en general, no han conseguido entender nada de esta competición entre gatos callejeros por ser el elegido y alcanzar la vida eterna felina. Ni siquiera Beautiful ghosts, la única canción original (el resto son las que escribió Andrew Lloyd Webber en la versión teatral, con Memory como tema principal) optará a la estatuilla dorada, ya que no pasó la preselección, chasco inicial que parecía anunciar que el filme se encaminaba hacia el desastre.

La presentación del tráiler en la Comic Con de San Diego ( la convención internacional de cómic más grande de EE. UU.) este pasado verano revolucionó las redes sociales (y no en un sentido positivo). Estos son algunos de los tuis donde aquellos que vieron el pequeño adelanto de la película mostraban su desconcierto: "No sé cómo lo han conseguido, pero los personajes en Cats se ven más desnudos que si en realidad estuvieran desnudos, y eso es endiabladamente extraño"; "acabo de ver el tráiler de Cats, ¿ahora cómo puedo hacerme olvidar que lo he visto?"; "me estoy muriendo de la risa. Le pedí a mi hija de ocho años que viera el tráiler para conocer su opinión y salió corriendo en cuanto apareció el primer gato. Literalmente gritó 'no' y se alejó", "todos los gatos en Cats parecen atrapados a mitad de su transformación de humano a felino"; "los gatos son diminutos. ¿Ninguno de los trabajadores de esta película sabían qué tamaño tiene un gato?".

Los efectos especiales que convierten en felinos a Taylor Swift, Judi Dench, Jennifer Hudson, Idris Elba, James Corden, y demás parte del elenco, ya hacían presagiar que la película se movía peligrosamente entre lo risible y el repelús. Nadie era capaz de entender, ni entonces ni ahora, por qué hay gatas con pechos y otras que no los tienen o la razón de que algunos de los personajes vayan vestidos y otros no. Además, los sensuales movimientos de baile de estos felinos antropomórficos crean una extraña sensación de incomodidad en el espectador. John Anderson, crítico de The Wall Street Journal, describía así la película: "Artísticamente, es una bola de pelo. No hay una historia que contar, la música de Webber es inmediatamente olvidable y, como un gato parado en una puerta abierta, le toma una eternidad llevarte adonde quiere llegar".

En los primeros seis días de exhibición la cinta solo ha recaudado 13,5 millones de euros, lo que no es mucho, teniendo en cuenta que realizarla ha costado 85,71 millones de euros. Estas cifras muestran que pocos son los que se han animado a acudir a las salas a vivir esta experiencia "incómoda", como la definen algunos de los que sí se han atrevido a verla.

Y eso que Universal se tomó la molestia de rehacer parte de los efectos visuales de la cinta días después de su estrenol La productora decidió enviar a los cines una nueva versión -en teoría mejorada- después de que Hooper, que en 2012 ya estuvo a cargo del musical Los miserables, se atascara en la sala de montaje y no fuera capaz de presentar su versión definitiva hasta la misma mañana del 16 de diciembre, solo unas horas antes de su estreno previsto para esa misma noche en Nueva York. "Llevo trabajando 36 horas seguidas para darle los últimos toques, pero estoy muy feliz de estar aquí con todo terminado", dijo el realizador. Parece que era el único