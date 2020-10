Que Frenaaa nos deje libre el Zócalo una vez al mes para usarlo, Obrador

Ciudad de México.

Una propuesta inusual: liberar, aunque sea, una vez al mes el zócalo capitalino, fue planteada hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al campamento que se mantiene en exigencia de su renuncia.

La "invitación", originalmente realizada al Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), se hizo extensiva al nuevo frente opositor que se reivindica ciudadano, "México Sí", y al Bloque Opositor Amplio (BOA), un supuesto plan que pretende derrocarlo de acuerdo a lo que el mandatario ha expuesto desde junio pasado.

En su conferencia de prensa matutina, propuso que haya igualdad de condiciones en el uso de la Plaza de la Constitución, de manera que puedan tomar algún parque cercano y luego regresen.

En el contexto de las expresiones contra su administración, así como de una convocatoria de concentración masiva en su apoyo, López Obrador insistió en que no habrá desalojos ni reprimirá a quienes se manifiesten.

"No se vayan a querer quedar con el zócalo, que no acaparen, porque no va a haber desalojos, es un acuerdo que les propongo, que nos de por los menos un día al mes, que nos permitan el zócalo", dijo.

Al reiterar que no habrá desalojos ni represión a quienes se manifiesten, recordó que el gobierno de Miguel Ángel Mancera no dejaba llegar sus manifestaciones al zócalo.

El mandatario es proclive a las concentraciones masivas en la Plaza de la Constitución, pues durante el primer año de gobierno, convocó en diferentes oportunidades a llenarlo, con motivo de los aniversarios de la elección, el Primer Informe de Gobierno y el primer año de gobierno.

Sin embargo, las medidas de contención sanitaria, implementadas en marzo pasado, evitaron ya las concentraciones masivas, con la promesa del mandatario de superar la emergencia, para después convocar a una gran concentración de abrazos.

Una vez más, el presidente se dijo bajo ataque como ningún otro mandatario, para luego reiterar su irónica oferta de colocar hamacas al dueño del diario Reforma, Alejandro Junco, incluyendo esta vez al del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, porque según él están detrás del Frena.