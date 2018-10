¡QUE EXPLOTE ´LA BOMBA´!

Los puños de Francisco Julián Gómez, mejor conocido como "La Bomba", están listos para estallar este sábado en la que será su pelea número 28 como amateur. El boxeador reynosense subirá al ring de la Arena Deportivo Reynosa (20:00 horas) para enfrentarse ante el oriundo de Matamoros, Ulises Orozco, en un combate pactado a 3 asaltos en la división de los 83 kilogramos, donde los golpes llevan pura TNT.

"Por el peso en el que estoy peleando, hay golpes de mucho poder, muchas veces me tocan rivales más grandes y fuertes, pero yo siempre estoy listo", asegura el chamaco de apenas 16 años.

El sobrepeso que llegó a tener se combinó con el poder de puños, de ahí nació el apodo de "La Bomba". Francisco llegó hace 7 años al Gimnasio Baltazar, que se ha convertido en su segunda casa. El boxeo ha sido más que un simple deporte, su vida cambió gracias a la disciplina y al ejercicio.

"Se me hizo un deporte de mucha disciplina, además sabía que me podría ayudar mucho con mi acondicionamiento físico, comenzó como un pasatiempo y para bajar kilos y sentirme bien conmigo mismo, a mi papá siempre le ha gustado y es el que me impulsó a ponerme los guantes, por el momento no he pensado en hacerme profesional, pero tal vez más adelante se pueda dar", expresó el deportista surgido de la Jarachina Norte.

El récord de "La Bomba" Gómez es de 20 victorias y 7 descalabros, ya no es un novato y por eso los pretextos no existen cuando sube a pelear.

"Nervioso no estoy, ya tengo tiempo peleando y me siento muy preparado tanto físicamente como mentalmente, se que cada pelea es un reto nuevo, pero siempre voy con el pensamiento de hacer bien las cosas y ganar", recalcó.

Su ídolo desde siempre ha sido Mike Tyson, ha tratado de copiar muchas cosas del ex campeón mundial, menos lo de morder las orejas.

Gómez hace un llamado a la gente que lo conoce y sus compañeros del ITACE Reynosa, para que apoyen a los prospectos de boxeo local.

"Que vayan a esta función, yo daré lo mejor de mi, mis compañeros que también van a pelear en lo profesional también, esta pelea va dedicada para toda mi gente", finalizó.