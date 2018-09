Que denuncien y activen alerta AMBER si se presenta un caso

Hay protocolos que los padres de familia deben seguir, para poder atender un caso de robo de niños: lo primero es denunciar y activar la alerta AMBER para hacer la búsqueda del menor tanto nacional e internacional.

Giovanni Barrios Moreno, presidente de Justicia Tamaulipas Asociación Civil, comentó que cuando comenzaron los rumores de robo de menores en escuela y colonias, iniciaron la búsqueda de personas con este tipo de casos para poder apoyarlos, pero a la fecha ninguna persona se ha acercado.

"Solicitamos a las familias en redes sociales, tenemos casi 20 mil seguidores, la mayoría afectada por la violencia, que nos dieran información si existía algún conocido, o familiar que haya sufrido ese tipo de afectación hacia algún menor y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna información que nos pudiera indicar que realmente el fenómeno se está dando, no hemos recibido absolutamente nada", dijo.

Explicó que en las redes sociales, la noticia se empezó a extender en forma alarmante, pero recalcó que si fuera cierto, al menos un caso ya estuviera en manos de la agrupación o de la autoridad.

FACTOR MIEDO NO APLICA EN CASOS DE ROBO DE NIÑOS

El presidente de Justicia Tamaulipas Asociación Civil, aclaró que en el caso del robo de menores, no entra el temor de denunciar, ya que son circunstancias muy diferentes, siempre se acude primero a la autoridad. "Ahí no entra el factor miedo de que me puedan hacer algo, como en los adolescentes o adultos, donde no sabes si fue la delincuencia organizada o familiar o conocido andaba en algún problema, pero en el menor no, tenemos identificado que cuando un menor es sustraído y más si tiene meses o pocos años, no entra el factor miedo de denunciar", recalcó.

ES MUY GRAVE LO QUE PASA

Barrios Moreno, apuntó que lo que se ha presentado hasta el momento, es una psicosis en redes sociales, lo que es muy grave, por lo que hay que hacer conciencia porque se genera un daño a la sociedad.

"Crea psicosis como lo que sucedió en Puebla que donde apenar ayer quemaron a unas personas que señalaban como presuntos personas que habían sustraído un menor y al parecer por los indicios que hay, no tenían nada que ver, la misma sociedad les causo un daño por la psicosis en redes, es gravísimo, vivimos en estrés anímico, como para que vengan abonar situaciones que no están sucediendo en nuestra ciudad, tenemos que ser más responsables", recalcó.

Recalcó que cuando se hace la denuncia, las autoridades actúan de inmediato como pasó en el caso de Nuevo Laredo, donde la madre había dejado al menor en el auto y el ladrón se llevó la unidad, sin saber que había menor en el interior.

Piden freno a los rumores

>En tema de robos de menores NO existe el factor miedo

>Es grave que se genere psicosis

>Se pide a los que generan rumores que lo dejen de hacer

>No hay casos oficiales

RECOMIENDAN

>No soltar a los menores

>Estar al 100 por ciento con ellos en lugares públicos y agarrados de la mano

>Si se presenta alguna situación de riesgo inmediatamente comunicarse al 911