Que debatan Meade y Anaya: AMLO

Cd. de México.- Luego que el candidato presidencial del PRI, José Antonio, le pidió "entrarle" a los debates, Andrés Manuel López Obrador le respondió que no, y que debata con el panista Ricardo

Entrevistado en Zacatecas, el aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que le quieren "echar montón" y "trampear".

Pero, dijo con ironía, sus "asesores rusos" de diversos pueblos del País le han recomendado no confrontarse.

"Que debatan entre ellos, que debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen ahí pendiente, que dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen, que arreglen sus cosas con urbanidad", manifestó.

El político tabasqueño consideró que lo están retando con malas formas, y eso muestra que están desesperados.

"Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere pleitos.

"Yo nada más les pido que me respeten, por eso de que me faltan pantalones. ¿Cómo es que dicen los jóvenes? Eso sí calienta", dijo en medio de risas.

López Obrador insistió en que sus asesores de pueblos como Catemaco, Zacapoaxtla, Tlaxiaco o Tepetitlán le piden no debatir.

"Me dicen: 'Andrés Manuelovich tú tranquilo, ahí llévatela poco a poco, como pateando un bote".

El aspirante a la Presidencia de la República se reunió con morenistas de la entidad.