´Que se cuide, voy por él´, le dice El Bronco a AMLO

Que se cuide, voy por él, a tener más votos que él", fue el mensaje que el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, le mandó a su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

"Andrés Manuel quiere regalar el dinero de los que trabajan, sí hay que ayudar a quien no tiene nada, pero no hay que regalar los impuestos [...] yo no estoy de acuerdo en las propuestas populistas de Andrés Manuel [...] yo no haré ninguna propuesta asistencialista, y soy el único candidato que salió de la pobreza", señaló.

En conferencia de prensa, a su llegada a la Ciudad de México, el gobernador con licencia de Nuevo León también hizo frente a las críticas de sociedad, periodistas y autoridades sobre que es un candidato a modo.

"Hoy tuitean que soy un candidato a huevo, y con muchos huevos diría yo", dijo.

"Yo tuve firmas de sobra, ¿quién dijo que no, quién dijo eso?", reviró.

Adelantó que su campaña iniciará este sábado y "no habrá de invitado ningún político".

Y sobre el primer debate de los candidatos a ocupar la silla presidencial, declaró que no tiene problema, "a como me lo pongan".

EL TRIBUNAL POR ENCIMA DE CAPRICHOS

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato por la vía independiente Presidencia, aseguró que no está enojado con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por haberle negado el registro, y que "colgarse la banda presidencial", no es importante.

A través de un video que circula en redes sociales, mismo del que el candidato adelantó su publicación anoche, se le escucha decir que "esto va más allá de una campaña política o una victoria electoral, no estoy aquí para ponerme la banda presidencial, eso no me importa".

Sobre el fallo a su favor que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que fue justo y ocurrió "gracias a Dios", a sus seguidores y a la ley.

"El Trife nos confirmó lo que ya sabíamos, que el árbitro se precipitó al sacarnos la tarjeta roja, pero ¿saben una cosa? contrario a estar enojado o resentido con los consejeros del INE, porque hicieron más injusta la competencia, hoy me siento contento, porque tenemos un Tribunal Electoral que está por encima de los caprichos y los intereses de los partidos políticos", dijo.