¡QUÉ CORAJE!

Ciudad de México

Laura Galván, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sufrió un asalto en el Centro Histórico de Guanajuato tras retirar parte del dinero que le otorgó el gobierno por su participación en la justa continental. La atleta mexicana iba acompañada de su hermana cuando dos hombres la interceptaron y le despojaron 38 mil pesos en una sucursal Banamex ubicada en Plaza de los Ángeles. "Qué triste y qué susto. No puede ser que uno confíe al banco algo que con esfuerzo se gana y esta institución CITIBANAMEX tenga a empleados tan delincuentes. Explíquenme como es que los asaltantes sabían que traíamos este dinero con nosotros saliendo del banco. Yo la verdad no quería sacar esa cantidad junta por lo mismo. Los del banco me dieron mala espina desde que llegué a depositar ahí. Pero como tengo mil cosas y entrenamiento por hacer, se me hizo fácil sacar eso de junto que necesitaba! Pensé ahorrar más tiempo. Espero que se investigue al banco y los que nos quitaron el dinero, para que no sigan robando a tanta gente que llega a depositar o retirar dinero", escribió en sus redes sociales la medallista. Laura Galván, de 27 años de edad, logró la medalla de oro número 29 para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos al conquistar los 5 mil metros. La guanajuatense conquistó la prueba con un gran cierre, rebasando en los últimos 200 metros a las competidoras de Canadá y Estados Unidos.